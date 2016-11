Gondwana-regenwouden van Australië (Australie)







De regenwouden van Gondwana bestaan uit een aantal beschermde gebieden die voornamelijk liggen in de Great Escarpment aan de Australische oostkust. De regenwouden zijn van internationale betekenis voor de wetenschap en het meer dan waard in stand gehouden te worden.

Reden hiervoor zijn de uitzonderlijke geologische kenmerken die te zien zijn rond de schildvulkanische kraters en het hoge aantal zeldzame en bedreigde diersoorten in het gebied.

In 1960 werd een begin gemaakt om de regenwouden van Gondwana toegankelijk te maken voor publiek door er een nationaal park van te maken.

Tegenwoordig is zo'n 17.000 hectare beschikbaar voor openbare recreatie. De vijf mooiste wallpapers en foto's van het Gondwana-regenwoud in Australie. https://goo.gl/6lqEFI