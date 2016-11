Cultuurlandschap van Wachau (Oostenrijk)







De Wachau is een gedeelte van het Donaudal tussen Melk en Krems. Het prachtige dal is een goed voorbeeld van een rivierlandschap begrensd door bergen met zichtbare en intacte sporen van evolutie sinds de prehistorie.

Zo zijn er kloosters, kastelen en ruïnes te vinden, maar ook steden, dorpen en gecultiveerde landbouwgronden.

Het vrijmaken van de natuurlijke bossen van de Wachau begon in de Neolithische periode, maar pas rond 800 vonden er radicale veranderingen in het landschap plaats.

Toen begonnen Beierse en Salzburger kloosters de Wachauhellingen te cultiveren en creëerden ze het landschapspatroon van wijnstokterrassen dat vandaag de dag nog steeds zichtbaar is.