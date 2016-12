Bedevaartskerk van Wies (Wies - Duitsland)







De Kerk van Wies werd gebouwd van 1745 tot 1754 en is goed intact gebleven in de prachtige omgeving van een Alpenvallei. De kerk is gebouwd door de architect Dominikus Zimmermann en geldt als een meesterwerk van de Beierse Rococo kunst; uitbundig, kleurrijk en vrolijk.

In 1738 gebeurde er een wonder: een eenvoudig houten beeld van Christus werd niet meer vereerd door de Norbertijnen en een aantal gelovigen zag het beeld in tranen.

Er werd een houten kapel gebouwd om het miraculeuze beeldje te eren.

Vanwege de grote toename van pelgrims besloot de abt in 1745 een schitterend heiligdom te bouwen. De vijf mooiste wallpapers en foto's van de kerk van Wies in Duitsland. https://goo.gl/xJ6UWe