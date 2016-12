Hallgrímskirkja (Reykjavik - IJsland)







De Hallgrímskirkja is een kerk in Reykjavik, de hoofdstad van IJsland. Met zijn 74,5 meter is dit IJslands hoogste kerkgebouw.

De radiomast in Hellissandur is het hoogste bouwwerk. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Hallgrímskirkja in IJsland. https://goo.gl/RUaDS5