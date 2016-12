Zonnetempel van Konârak (Konârak - India)







Langs de kustlijn van de Golf van Bengalen – badend in het licht van de rijzende zon – staat de tempel van Konârak. Het is een monumentale vertegenwoordiging van de triomfwagen van de zonnegod Surya.

De 24 wielen van de wagen zijn versierd met symbolische ontwerpen en de kar wordt getrokken door zes paarden.

Het is één van India’s meest beroemde brahmaanse heiligdommen en werd gebouwd in de 13e eeuw.

Konârak is een bijzondere getuigenis van het 13e-eeuwse koninkrijk van Orissa.

Konârak is een bijzondere getuigenis van het 13e-eeuwse koninkrijk van Orissa.

Het is direct en materieel verbonden aan het brahmaanse geloof en vormt een onschatbare link in de geschiedenis van de verspreiding van de Surya beweging.