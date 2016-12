Nationaal park Lorentz (Indonesie)







Het Nationale park Lorentz is met 2,35 miljoen hectare, het grootste beschermde gebied in Zuidoost Azië. Het is het enige beschermde gebied ter wereld met een onafgebroken en intacte doorsnede van besneeuwde bergtop tot het tropische mariene milieu, inclusief uitgebreid moerassig laagland.

Gelegen op het ontmoetingspunt van twee botsende continentale platen, heeft het gebied een complexe geologie.

Het gebied bevat ook fossiele plaatsen die het bewijs leveren van de evolutie van het leven op Nieuw-Guinea, met een hoog niveau van endemie en het hoogste niveau van biodiversiteit in de regio.