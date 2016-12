Piazza Del Duomo, Pisa (Pisa - Italie)







Het Piazza del Duomo – ook wel Piazza dei Miracoli of Plein der wonderen genoemd – bevindt zich in het centrum van Pisa, de hoofdstad van de gelijknamige provincie in de regio Toscane. Het terrein omvat 8,87 hectare.

De gebouwen van het Piazza del Duomo staan in een grote groene vlakte en omvatten monumenten die wereldwijd bekend zijn.

De vier meesterwerken zijn de kathedraal, de doopkapel, de campanile (de klokkentoren of ‘Scheve toren’) en de begraafplaats.

De marmeren gebouwen dateren uit de middeleeuwen en hebben grote invloed gehad op de monumentale kunst in Italië van de 11e tot de 14e eeuw.