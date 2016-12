Dolf de Kraai.

Geen goed kinderverhaal kan zonder slechterik.

Natuurlijk zijn ze vooral lekker gemeen.

Maar soms gaat er meer schuil achter hun boeventronie.

Dolf de Kraai is sinds 1990 de tegenspeler van Alfred Jodocus Kwak, het vriendelijke eendje dat in de jaren zeventig door Herman van Veen werd bedacht.

Dolf is een kruising van een merel en een kraai.

Daar heeft Dolf een gele snavel aan overgehouden, waarvoor hij zich schaamt.

Hij smeert hem ..... https://goo.gl/YDBb8Q