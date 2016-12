Historische monumenten van oud Kyoto (Kyoto, Uji en Otsu) - (Japan)







Kyoto werd gebouwd in 794 naar het model van de hoofdsteden van het oude China. Het was de keizerlijke hoofdstad van Japan vanaf de oprichting tot halverwege de 19e eeuw.

De stad was het hart van de aristocratische maatschappij die zich rond het keizerlijk hof schaarde tijdens de vier eeuwen van de Heian periode (794-1192).

Kyoto was meer dan 1.000 jaar het middelpunt van de Japanse cultuur en illustreert de ontwikkeling van de Japanse houten architectuur – in het bijzonder de religieuze architectuur – en de kunst van Japanse tuinen, die tuinarchitectuur over de hele wereld heeft beïnvloed.