Gargamel

Geen goed kinderverhaal kan zonder slechterik.

Natuurlijk zijn ze vooral lekker gemeen.

Maar soms gaat er meer schuil achter hun boeventronie.

Gargamel, een tovenaar die in een bouwvallig kasteeltje woont, is de aartsvijand van de smurfen.

Hij woont samen met zijn mompelende kat Azrael, met wie hij een haar-liefdeverhouding heeft.

Gargamels smurfenhaat is ontstaan toen zij, in 1959, een dorpsgenoot bevrijdden die door de tovenaar was gevangen.

