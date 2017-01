Nationaal park Fiordland (Te Anau - Nieuw-Zeeland)







Het Nationaal park Fiordland is met zijn 12.500 km² het grootste natuurpark in Nieuw-Zeeland. Vanwege de speciale geologie, landschap, flora en fauna is het uitgeroepen tot werelderfgoedgebied. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Fiordland in Nieuw-Zeeland. https://goo.gl/yiRcqN