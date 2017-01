Nationaal park Huascarán (Peru)







De berg Huascarán ligt in de Cordillera Blanca – ’s werelds hoogste tropische bergketen – en stijgt tot 6.768 meter boven de zeespiegel. De diepe ravijnen worden door tal van waterstromen van water voorzien.

Er zijn 80 gletsjers in het gebied en ongeveer 120 gletsjermeren, variërend in grootte van 1 miljoen kubieke meter tot 10 miljoen kubieke meter water.

Lager in het nationaal park zijn thermale bronnen die gebruikt worden vanwege hun therapeutische eigenschappen.

De gletsjermeren en de verscheidenheid van de vegetatie geven het gebied een spectaculaire schoonheid.

Nationaal park Huascarán is de thuisbasis van onder andere de brilbeer en de Andescondor.