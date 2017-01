Oude stad van Zamość (Zamość - Polen)







Zamość werd in de 16e eeuw gesticht door kanselier Jan Zamoysky, op de handelsroute die West- en Noord-Europa verbindt met de Zwarte Zee.

De stad was vanaf het begin bedoeld en opgezet als een economisch centrum op basis van handel.

Zamość is een perfect voorbeeld van een laat 16e-eeuwse Renaissancestad.

Het ontwerp is gebaseerd op Italiaanse theorieën van de ‘ideale stad’ en gebouwd door de architect Bernando Morando, een inwoner van Padua.

De Oude stad van Zamość heeft haar originele ontwerp en vestingwerken behouden, evenals een groot aantal gebouwen die Italiaanse en Midden-Europese architectonische tradities combineren. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Zamość in Polen. https://goo.gl/JnTP2M