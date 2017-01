Waar komt het woord Junkfood vandaan?







De eerste die de term 'junk food' gebruikte was Michael Jacobson in 1972, toen hij directeur was van het Amerikaanse Center for Science and Public Interest. Jacobson gebruikte de term voor voedsel met veel calorieën, maar nauwelijks nuttige voedingsstoffen zoals eiwit, vitaminen en mineralen.

In het Engels is 'junk' een woord voor waardeloos materiaal.

Jacobson bedacht ook .....