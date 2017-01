Historische monumenten van Novgorod en omgeving (Novgogrod - Rusland)







Novgorod ligt aan de oude handelsroute tussen Centraal-Azië en Noord-Europa en was de eerste hoofdstad van Rusland in de 9e eeuw. De stad – omringd door kerken en kloosters – was een van de belangrijkste centra van de Russische cultuur en spiritualiteit.

De middeleeuwse monumenten en 14e-eeuwse fresco’s van Theophanes de Griek illustreren de ontwikkeling van Novgorods opmerkelijke architectuur en culturele creativiteit.

De stad was een uitmuntend cultureel centrum en de geboorteplaats van de nationale stijl van steenarchitectuur en een van de oudste nationale scholen van de schilderkunst.

Novgorod heeft hierdoor veel invloed gehad op de ontwikkeling van de Russische kunst als geheel gedurende de middeleeuwen.