Cultuurlandschap Mapungubwe (Zuid-Afrika)







Mapungubwe ligt tegen de noordelijke grens aan van Zuid-Afrika, tegen Zimbabwe en Botswana. Het is een open, uitgestrekt savannelandschap dat bij de samenvloeiing van de Limpopo en Shashe rivieren ligt.

Mapungubwe groeide uit tot het grootste koninkrijk in het subcontinent, voordat het in de 14e eeuw verlaten werd.

Overgebleven zijn de bijna onaangetaste overblijfselen van paleizen en van hen afhankelijke nederzettingsgebieden, maar ook twee vroegere hoofdsteden.

Het geheel geeft een ongeëvenaard beeld van de ontwikkeling van de sociale en politieke structuren gedurende meer dan 400 jaar.