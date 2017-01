Waarom spelen orkesten met partituur en jazz- en popartiesten niet?

Dat heeft een paar redenen.

Allereerst is klassieke muziek doorgaans complexer en bovendien zijn de stukken langer dan in de popmuziek.

Daar komt bij dat klassieke muziek gemaakt is om precies zo te spelen als bedoeld is.

Bij pop en