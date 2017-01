Drie kastelen, verdedigingsmuur en versterkingen van de marktstad Bellinzona (Bellinzona - Zwitserland)







De marktstad Bellinzona bestaat uit een groep versterkingen gegroepeerd rond het kasteel van Castelgrande. Dit kasteel staat op een rotsachtige piek met uitzicht over de hele Ticino vallei.

Vanuit het kasteel is er een reeks verdedigingsmuren, bekend als de Murata.

Ze beschermden de oude stad en blokkeerden de doorgang naar de Ticino vallei.

Het tweede kasteel, Montebello, maakt deel uit van de versterkingen.

Het derde kasteel, Sasso Corbaro, is gebouwd op een geïsoleerde rotsachtige kaap ten zuidoosten van de andere vestingen.

Recente opgravingen hebben aangetoond dat het gebied al in de neolithische periode werd bewoond.