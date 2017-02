Fertö / Neusiedlermeer-cultuurlandschap (Oostenrijk)







Acht millennia lang was het landschap rond het Fertö-Neusiedlermeer de ontmoetingsplaats van verschillende culturen. Grafisch is dit te zien in het gevarieerde landschap, het resultaat van een evolutionaire symbiose van menselijke activiteit en de fysieke omgeving.

De opmerkelijke, landelijke architectuur van de dorpen rond het meer en een aantal 18e en 19e-eeuwse paleizen draagt ​​bij aan het grote culturele belang van het gebied.

Het meer ligt tussen de Alpen en de lage grondgebieden van Oostenrijk en Hongarije.

In de 19e eeuw werd het meer afgesloten van het aangrenzende zoetwatermoeras en sinds 1912 zorgt een dam bij Hegykö ervoor dat er geen overstromingen kunnen plaatsvinden.