Brasilia (Brazilie)







Brasilia is een hoofdstad die in 1956 uit het niets werd opgebouwd in het midden van het land. Het was een mijlpaal in de geschiedenis van de stedenbouw: op de stad zijn de 20e-eeuwse principes van stedenbouwkunde – van Le Corbusier – toegepast, wat zelden gedaan is op hoofdstedelijke schaal.

Volgens stedenbouwkundige Lucio Costa en architect Oscar Niemeyer moest elk element in harmonie zijn met het algemene stadsontwerp; van het ontwerp van de woon- en werkgebieden (in de vorm van een vogel in vlucht) tot de symmetrie van de gebouwen zelf.

Met name de regeringsgebouwen zijn innovatief en spreken tot de verbeelding. De vjf mooiste wallpapers en foto's van Brasilia in Brazilie. http://5-five-5.blogspot.nl/2017/02/brasilia-brazil.html