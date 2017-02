Andere artikelen







Beng Mealea (Cambodja)







Beng Mealea is een van de nieuwe highlights van Cambodja, een prachtige jungletempel die pas sinds kan bezocht worden sinds in 2003 alle landmijnen in de regio werden geveegd. Het complex in de stijl van Angkor Wat is ongeveer een vierkante kilometer groot en bereikbaar langs vier paden.

Van een afstand krijg je de indruk dat er niets rest dan door kruipplanten overgroeide ruïnes, maar wie zich in het complex waagt, wacht een prachtige ervaring.

De tempel wordt momenteel nog niet drukbezocht, dus krijg je nog de indruk een ontdekkingsreiziger te zijn … maar de plaats is zo spectaculair dat er binnen afzienbare tijd heel wat meer toeristen zullen komen. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Beng Mealea in Cambodja. http://5-five-5.blogspot.nl/2017/02/beng-mealea-cambodia.html



