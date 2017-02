Head-smashed-in buffalo jump (Alberta - Canada)







Het landschap van de Head-smashed-in buffalo jump (ingeslagen-kop buffelsprong) ligt in het zuidwesten van Alberta. Er bevinden zich de overblijfselen van gemarkeerde paden, een kamp voor de inheemse bevolking en een grafheuvel waar nog steeds enorme hoeveelheden buffel (Amerikaanse Bizon) skeletten liggen.

De restanten zijn het bewijs dat inheemse volkeren van de Noordelijke-Amerikaanse vlakten hier bijna 6.000 jaar hebben gewoond.

Dankzij uitstekende kennis van het gebied en het gedrag van buffels, kon de inheemse bevolking de buffels doden door ze over een afgrond te jagen.

De karkassen werden later opgedeeld in het ondergelegen kamp.

