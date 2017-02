Ruimtevaart: De instabiele ruimtevrouw.

Positieve discriminatie?

Daar deden ze in 1963 in het Kremlin helemaal niet moeilijk over.

Textielarbeidster Valentina Tereshkova (26) werd door Sovjet-partijleider Nikita Chroetsjov persoonlijk aangewezen voor een driedaagse ruimtevlucht in een Vostok-capsule.

