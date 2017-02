Huanglong (Sichuan - China)







De Huanglong vallei ligt in het noordwesten van de provincie Sichuan en bestaat uit sneeuwbedekte toppen en de meest oostelijke van alle Chinese gletsjers. Behalve het berglandschap komen er ook diverse bosecosystemen voor, net als indrukwekkende kalksteenformaties, watervallen en warmwaterbronnen.

Grote delen van het gebied genoten honderdduizenden jaren bescherming vanwege ofwel de ontoegankelijkheid ervan ofwel omdat de plek een belangrijke positie innam in de lokale cultuur en Tibetaanse religie.

Huanglong is ook het leefgebied van een aantal bedreigde dieren, waaronder de reuzenpanda, de Sichuan gouden stompneusaap, de Aziatische zwarte beer, de pallaskat, de Sichuan takin, de Chinese bosgems, de Himalaya goral en het argali schaap.