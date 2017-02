Ruimtevaart: De biddende prins.

Halverwege de jaren 80 ging NASA het begrip 'astronaut' steeds ruimer opvatten.

Er waren plannen om een onderwijzeres mee te laten reizen met de Space Shuttle (die bij haar lancering in 1986 helaas verongelukte) en ook vertegenwoordigers van bedrijven werden gevraagd.

Zij konden zo met eigen ogen zien hoe een satelliet die door hun firma was ontwikkeld, vanuit de laadruimte van de Shuttle in een baan om de aarde werd gezet.

Op die manier ..... http://fieggentrio.blogspot.nl/2017/02/ruimtevaart-de-biddende-prins.html