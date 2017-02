Stevns Klint (Denemarken)

Andere artikelen







Stevns Klint is een Deens geologisch kustgebied met daarin een fossielrijke klif van 15 kilometer lang. Het gebied getuigt van de impact van de Chicxulub meteoriet die insloeg aan het eind van het Krijttijdperk, zo'n 65 miljoen jaar geleden.

Onderzoekers denken dat deze inslag de grootste massa-extinctie in de geschiedenis heeft veroorzaakt waardoor meer dan 50% van al het leven op aarde verdween.

In het gebied rond Stevns Klint zijn sporen gevonden van de aswolk die ontstond door de inslag – de exacte inslaglocatie was de oceaanbodem voor de kust van het Mexicaans schiereiland Yucatán.

In het Deense kustgebied bevindt zich ook een uitzonderlijk fossielenbestand dat de volledige opeenvolging van (micro)fauna weergeeft en het herstel laat zien na de massa-uitsterving.



