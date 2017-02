Sint Catharina klooster (Egypte)







Het orthodoxe Sint Catharina klooster ligt aan de voet van de berg Horeb, waar Mozes de Tabletten van de Wet (de stenen tafelen) ontving volgens het Oude Testament. De berg is bekend bij moslims en wordt vereerd als Jebel Musa.

Het hele gebied is heilig vanwege drie wereldgodsdiensten: het christendom, de islam en het Jodendom.

Het klooster werd in de 6e eeuw gesticht en is het oudste christelijke klooster nog steeds in gebruik voor zijn oorspronkelijke functie.

De muren en gebouwen zijn van groot belang voor de bestudering van de Byzantijnse architectuur en het kloostercomplex huisvest bijzondere collecties van vroegchristelijke manuscripten en iconen.