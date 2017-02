Dieren doen het tegen betaling: Chimpansee.







Betaalde seks komt ook in het dierenrijk voor. Vrouwtjesdieren geven hun lichaam weg voor een kiezelsteentje of een ingepakte vlieg. Chimpaseemannetjes gaan regelmatig samen op jacht naar kleinere apensoorten of eekhoorns.

Als de mannetjes terugkomen met de buit, bedelen de wijfjes om een hapje.

Ze klappen in hun handen en schreeuwen tot ze ook een stuk krijgen.

Maar de chimpanseewijfjes ..... http://fieggentrio.blogspot.nl/2017/02/dieren-doen-het-tegen-betaling.html