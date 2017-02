Dieren doen het tegen betaling: Grote wolfspin.







Betaalde seks komt ook in het dierenrijk voor. Vrouwtjesdieren geven hun lichaam weg voor een kiezelsteentje of een ingepakte vlieg. Het wolfspinmannetje vangt een vlieg (of een ander klein insect) en wikkelt die in spinnenzijde.

Daarna gaat hij op zoek naar een wijfje en gaat hij doodstil liggen, het vliegenpakket in zijn bek.

Het wijfje bijt in het pakje om te kijken wat het is.

Bevalt het?