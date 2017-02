Cisterciënzer abdij van Fontenay (Frankrijk)







Dit Bourgondische klooster werd in 1119 gesticht door Bernard van Clairvaux. Met zijn kerk, klooster, refter (eetkamer), slaapvertrekken, bakkerij en ijzergieterij is deze abdij een uitstekende illustratie van het ideaal van zelfvoorziening zoals die door de eerste gemeenschappen van monniken werd gepraktiseerd.

De abdijkerk – gebouwd tussen 1139 en 1147 – is de oudste cisterciënzer kerk die nog bestaat in Frankrijk en een van de beste voorbeelden van de cisterciënzer romaanse bouwstijl.

Het klooster ademt de soberheid van zijn stichter.

Dit komt tot uitdrukking door het ontbreken van kunstwerken en de afwezigheid van een klokkentoren.