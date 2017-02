Andere artikelen







Kastelen van Augustusburg en Falkenlust in Brühl (Duitsland)







Het kasteel van Augustusburg is de weelderige residentie van de prins-aartsbisschoppen van Keulen. Beroemde kunstenaars uit Europa werkten mee aan de bouw, onder andere Balthasar Neumann die een schitterend trappenhuis ontwierp.

Architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst en parkontwerp maken dit kasteel tot een hoogtepunt in de Duitse rococo.

Het jachtslot Falkenlust is een landhuis vol symmetrie.

Op de begane grond bevindt zich een ovale salon vol improvisatie, charme en vrijheid.

De muren zijn bedekt met schelpen en stenen.

De kastelen van Augustusburg en Falkenlust liggen in een idyllisch tuinlandschap en zijn de vroegste voorbeelden van de Rococo architectuur in de 18e eeuw in Duitsland. De vijf mooiste wallpapers en foto's van de kastelen van Augustusburg en Falkenlust in Duitsland. http://5-five-5.blogspot.nl/2017/02/castles-of-augustusburg-and-falkenlust.html



Artikel links http://5-five-5.blogspot.nl/2017/02/castles-of-augustusburg-and-falkenlust.html



Geplaatst op 13 februari 2017 11:01 en 15 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.