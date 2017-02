Berg Athos (Griekenland)







De berg Athos is sinds 1054 een orthodox spiritueel centrum en heeft een autonoom statuut sinds de Byzantijnse tijd. De ‘Heilige Berg’, die verboden is voor vrouwen en kinderen, is ook een erkend artistiek gebied.

De kloosters van Athos zijn gebouwd volgens het typische ontwerp van orthodoxe kloosters: een vierkante, rechthoekige of trapezoïde muur geflankeerd door torens, die de ruimte van een heilige plaats markeert, met in het centrum een vrijstaande kerk.

Het ontwerp van de kloosters (waarvan er nu ongeveer 20 worden bewoond door ongeveer 1.400 monniken) had invloed tot in Rusland.

De schilderschool had invloed op de geschiedenis van de orthodoxe kunst.