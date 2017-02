Mozesbrug (Halsteren)







Vanaf een afstandje zie je het bijna niet, maar aan de rand van Halsteren is de Mozesbrug gelegen. Deze brug is uniek, omdat de brug niet over het water is aangelegd, maar zich onder de waterspiegel bevindt.

Als je over de brug loopt, lijkt het alsof je water kunt splitsen (net als Mozes uit de bijbel).

