Nationaal park Kaziranga (Assam - India)







Dit nationaal park ligt in het hart van Assam. Het is een van de laatste gebieden in Oost-India die niet door menselijke aanwezigheid wordt verstoord.

Het park wordt bewoond door ‘s werelds grootste aantal éénhoornige neushoorns en veel andere zoogdierensoorten, zoals tijgers, olifanten, panters en beren.

Het gebied ligt op de zuidoever van de (rivier) Brahmaputra, aan de voet van de Mikir heuvels.

De talloze waterplassen in het park zorgen voor een rijke voedselvoorziening en duizenden trekvogels – meer dan 100 soorten – komen seizoensafhankelijk op bezoek.

