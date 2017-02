Slauerhoffbrug (Leeuwarden)



In Leeuwarden bevindt zich de Slauerhoffbrug.

De naam van de brug komt van de schrijver en dichter J. Slauerhoff.

Bijzonder aan deze brug is dat het een staartbrug is.

