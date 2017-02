Vredesmonument van Hiroshima (Genbakukoepel) - (Japan)







Toen de eerste atoombom ontplofte boven Hiroshima om kwart over acht 's ochtends op 6 augustus 1945 – en 140.000 mensen omkwamen – was dit gebouw het enige dat overeind bleef in de buurt van het hypocentrum van de inslag van de bom, zij het in skeletachtige vorm. Het werd in die staat bewaard bij de wederopbouw van de stad en later bekend als de Genbaku (Atoombom) koepel.

Niet alleen is het een grimmig en krachtig symbool van de meest destructieve kracht die ooit door de mens is gemaakt, het monument spreekt ook hoop uit voor wereldvrede en de uiteindelijke uitbanning van alle kernwapens. De vijf mooiste wallpapers en foto's van de Genbakukoepel in Japan. http://5-five-5.blogspot.nl/2017/02/hiroshima-peace-memorial-genbaku-dome.html