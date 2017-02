Medina van Tétouan (Marokko)







Tétouan was vanaf de 8e eeuw bijzonder belangrijk in de islamitische periode omdat het diende als de belangrijkste verbinding tussen Marokko en Andalusië. Na de Herovering werd de stad herbouwd door Andalusische vluchtelingen die door de Spanjaarden waren verdreven.

Dit wordt goed geïllustreerd door de kunst en architectuur, die duidelijk Andalusische invloeden laten zien.

Hoewel Tétouan een van de kleinste Marokkaanse medina's heeft, is de stad het meest compleet en het minst aangetast door latere invloeden van buitenaf.

De medina van Tétouan is omringd door een historische muur van ongeveer vijf kilometer lang en toegankelijk via zeven poorten.