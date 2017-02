Ir. D.F. Woudagemaal (Lemmer - Nederland)







Het Woudagemaal te Lemmer – in de provincie Friesland – werd in 1920 geopend. Het is het grootste stoompompstation ooit gebouwd en nog steeds in bedrijf.

Het vertegenwoordigt het hoogtepunt van de bijdrage van Nederlandse ingenieurs en architecten in het beschermen van hun volk en land tegen de natuurlijke krachten van het water.

Overtollig water werd oorspronkelijk afgevoerd door middel van windmolens.

Het eerste gebruik van stoom voor het wegpompen van water gebeurde in 1825 aan de Arkelse Dam, nabij Gorinchem.

De bouw van met stoom aangedreven pompstations bereikte zijn hoogtepunt tussen 1870 en 1885.