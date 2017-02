Arthurs Pass (Nieuw-Zeeland)







De Arthur’s Pass, ligt in het gelijknamige National Park en is een van de verbindingsroutes tussen de oost- en westkust. De pas ligt in één van de meest geliefde wandelgebieden van het Zuidereiland.

Vele bergtoppen zijn hoger dan 2000 meter, maar er kunnen toch genoeg eenvoudige wandelingen gemaakt worden.

Het is een nationaal park van contrasten, met droge beuken (Tawhai bossen) in het oosten en weelderige regenwoud op de westelijke hellingen.

Door het midden van het park lopen een historische snelweg en een spoorlijn.

Arthur’s Pass NP werd opgericht in 1929 en is het derde nationale park van Nieuw-Zeeland en de eerste op het Zuidereiland. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Arthurs Pass in Nieuw-Zeeland. http://5-five-5.blogspot.nl/2017/02/arthurs-pass-new-zealand.html