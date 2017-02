Voorgevoel

“Er stond een man aan de deur van het uitvaartcentrum”, zo luidde een nietszeggende opmerking van een gastdame uit Schiedam.

“Hij vroeg naar je kaartje.”

Een nietszeggende opmerking werd opeens een veelzeggende opmerking.

“Hij kent je van vroeger en gaat je binnenkort bellen”, besluit mijn collega.



Stem uit duizenden

Een paar weken later gaat inderdaad mijn telefoon.

“Heb je enig idee wie ik ben?”, klinkt het enthousiast aan de andere kant van de lijn.

Natuurlijk weet ik wie hij is.

Zijn stem herken ik uit duizenden.

Het is mijn oud-collega van de post, met wie ik als tiener altijd de grootste lol had.

Zeker als hij mij probeerde te koppelen aan zijn dochter. ........... https://www.monuta.nl/vestiging/fieggen/actueel/voorgevoel/