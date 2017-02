Andere artikelen







Rjukan-Notodden industrieel erfgoed (Noorwegen)







Dit complex is gesticht door de onderneming Norsk-Hydro, om kunstmest te maken uit stikstof in de lucht. Het ligt te midden van een dramatisch landschap van bergen, watervallen en rivierdalen en bestaat uit waterkrachtcentrales, transmissielijnen, fabrieken, transportsystemen en stadjes.

Het werd aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd om te voldoen aan de groeiende vraag naar landbouwproducten.

In de bedrijfssteden Rjukan en Notodden zijn de huizen van de werklieden te zien, sociale instituties, onderling verbonden met rails en de veerboten naar havens waar de kunstmest werd geladen.

De site laat op een bijzondere manier een combinatie zien van industriële complexen en het natuurlijke landschap.

De site laat op een bijzondere manier een combinatie zien van industriële complexen en het natuurlijke landschap.

Het is een uitmuntend voorbeeld van een nieuwe wereldindustrie aan het begin van de 20e eeuw. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Rjukan-Notodden in Noorwegen.



