Nationaal park Manú (Peru)







Dit enorme park ligt in de provincies Manu en Paucartambo en beslaat 1,5 miljoen hectare met opeenvolgende lagen vegetatie die 150 tot 4.200 meter boven de zeespiegel uitstijgen. In het tropische woud – in de lagere delen van het park – komt een ongeëvenaarde verscheidenheid aan dier- en plantensoorten voor.

De biologische diversiteit in het nationaal park Manú is groter dan die van elk ander gebied op aarde.

Er zijn ongeveer 850 soorten vogels geïdentificeerd en zeldzame diersoorten zoals de reuzenotter en het reuzengordeldier kunnen hier onbedreigd leven.

