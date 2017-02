Azewijn (Gelderland)

Azewijn is een kerkdorp van krap 800 inwoners in de gemeente Montferland gelegen in de Gelderse streek De Liemers aan de voet van het Montferland en het Bergherbos.

Azewijn ligt ongeveer drie kilometer ten oosten van 's-Heerenberg.

Gezocht: 3 foto's van Azewijn. dorpenenstedenvannederland@gmail.com



http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/02/azewijn-gelderland.html