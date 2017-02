Dwingeloo (Drenthe)







Dwingeloo (Drents: Dwingel) is een dorp in de provincie Drenthe in Nederland, behorende tot de gemeente Westerveld. Tot de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1998 was het een zelfstandige gemeente, waartoe ook de buurschappen Westeinde, Eemster, Leggeloo, Lhee en Lheebroek en gedeeltes van Geeuwenbrug en Dieverbrug behoorden.

Op 1 januari 2004 had het dorp 2363 inwoners.

De grote groene ..... http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/02/dwingeloo-drenthe.html