Historische centrum van Évora (Portugal)







Évora is gevormd door ongeveer twintig eeuwen geschiedenis vanaf de tijd van de Kelten. De stad – met haar oorsprong in de Romeinse tijd – bereikte haar gouden periode in de 15e eeuw, toen het de residentie van de Portugese koningen werd.

De unieke kwaliteit van de stad komt voort uit de witgekalkte huizen versierd met ‘azulejos’ (keramieken tegels met geschilderde taferelen) en smeedijzeren balkons uit de 16e tot de 18e eeuw.

De monumenten hadden een diepgaande invloed op de Portugese architectuur in Brazilië.

Tot de mooiste gebouwen behoren het Sint Claire klooster, de koninklijke kerk, het klooster van São Francisco en het paleis.