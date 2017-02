Ezumazijl (Friesland)







Ezumazijl is een buurtschap in de gemeente Dongeradeel, in de Nederlandse provincie Friesland. Ezumazijl ligt ten zuidoosten van Anjum en ten westen van het Lauwersmeer. De vijf mooiste foto's van Ezumazijl in Friesland. http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/02/ezumazijl-friesland.html