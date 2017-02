Witte monumenten van Vladimir en Suzdal (Rusland)







Deze twee artistieke centra in Centraal-Rusland nemen een belangrijke plaats in in de architectonische geschiedenis van het land. De oude stad Vladimir bevat een aantal prachtige 12e en 13e-eeuwse publieke en religieuze en gebouwen, waaronder de Collegiale kerk Sint Demetrios en Hemelvaartkathedraal.

De kathedraal werd aangewezen als het religieuze centrum van Rusland.

Suzdal – zo'n 25 kilometer ten noorden van Vladimir – was in de 9e en 10e eeuw na Christus een nederzetting en werd in de 11e eeuw een fort (kremlin).

Het kremlin is omgeven door aarden wallen waarbinnen de kathedraal van de Geboorte van Christus staat, met zijn vijf koepels en 13e-eeuwse gouden deuren.