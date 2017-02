Jutrijp (Friesland)







Jutrijp is een klein dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Tot 2011 lag Jutrijp in de voormalige gemeente Wymbritseradeel.

