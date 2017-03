Beschermde gebieden van de regio Cape Floral (Zuid-Afrika)







De gebieden van de regio Cape Floral bestaan uit acht beschermde gebieden, die 553.000 hectare omvatten. De regio is een van de vruchtbaarste gebieden voor planten ter wereld.

Het vertegenwoordigt minder dan 0,5% van de oppervlakte van Afrika, maar is de thuisbasis van bijna 20% van de flora van het continent.

De omgeving toont ecologische en biologische processen die samenhangen met de Fynbos vegetatie, die uniek is voor de Cape Floral regio.

Verder komen er unieke manieren van plantreproductieve voor in het gebied.

De diversiteit, dichtheid en endemie van de flora in de regio behoren tot de hoogste ter wereld.