Luyksgestel (Noord-Brabant)







Luyksgestel is een dorp gelegen in de streek de Kempen, provincie Noord-Brabant en is onderdeel van de gemeente Bergeijk. Op 1 januari 2015 had deze kern 3002 inwoners. De vijf mooiste foto's van Luyksgestel in Noord-Brabant. http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/03/luyksgestel-noord-brabant.html